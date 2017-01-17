Нашествие мышей в Австралии угрожает урожаю и фермерам

Благоприятные погодные условия и высокий урожай создали идеальные условия для интенсивного роста популяции мышей в основных зерновых районах Австралии, предупреждают ученые.

По данным государственного объединения научных и прикладных исследований страны, в штатах Виктория и Южная Австралия в этом году развелось особенно много мышей. На эти два штата приходится около 40% сельскохозяйственной отрасли страны.

Животные начинают представлять угрозу, если на один гектар приходится более 1 тыс. грызунов. Нормой считается около пяти мышей на гектар, сообщает BBC.

Если у мышей будет достаточно еды, их популяция в ближайшие месяцы может достичь опасного уровня, предупреждают ученые.

Они отмечают, что урожай зерна в этом году оказался рекордным из-за весенних дождей, поэтому все условия для бурного роста популяции мышей уже созданы.

Опасный рост популяции мышей регулярно происходит в австралийских сельскохозяйственных регионах. Это негативно влияет на финансовое состояние фермеров, которым приходится покупать дорогостоящие средства борьбы с грызунами. Помимо этого, мыши появляются в домах фермеров, часто их находят в автомобилях.

Мыши были ввезены в Австралию европейцами. Здесь у них почти нет естественных врагов, что приводит к быстрому росту популяции.