События

09:43 17.01.2017

Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) во вторник, 17 января работает в штатном режиме, несмотря на туман.

"Работаем в обычном режиме. Но все же, следите за статусом своих рейсов на онлайн-табло", -предупреждает пассажиров аэропорт на своей странице в сети Facebook.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в деловом районе столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO.

ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320.

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