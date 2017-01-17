Украину интересует португальский опыт в береговой охране и производстве патрульных катеров - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет о заинтересованности украинской стороны в португальском опыте организации береговой охраны, проведения спасательных операций и производстве патрульных катеров, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Нас интересует опыт Португалии в контексте организации охраны морского побережья, проведения поисково-спасательных операций на море и подготовки кадров для потребностей ВМС. Отдельным направлением углубления нашего сотрудничества является военно-техническая отрасль, а именно нам важно ознакомиться с вопросами разработки и производства патрульных катеров для потребностей ВМС", - сказал С.Полторак во время встречи с руководящим составом ВМС Португалии на военно-морской базе Алфейте.

Глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями служебно-боевой деятельности базы и вопросами организации системы наблюдения за морской обстановкой.

С.Полторак также обсудил с командующим ВМС Португалии Антониу Мануэлем Фернандеш да Силва Рибейру вопрос усовершенствования двустороннего сотрудничества между военно-морскими силами Украины и Португалии.