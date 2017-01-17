События

08:18 17.01.2017

Киевляне активно пользуются ночными маршрутами коммунального транспорта, появившихся благодаря электронным петициям

В течение двух недель работы (начиная с 30 декабря 2016 г.) услугами ночных маршрутов Коммунального предприятия "Киевпастранс" воспользовались 3731 пассажира, а на этой неделе - более 2,2 тыс. пассажиров, заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Эффективная работа ночных маршрутов общественного транспорта - яркий пример реализации идеи, представленной киевлянами через сервис электронных петиций. Ведь именно петиция о запуске ночных маршрутов стала одной из немногих, которая набрала более 10 тыс. голосов. Сейчас мы видим, что эти маршруты нужны и востребованы среди киевлян и гостей города", - цитируют интервью В.Бондаренко на сайте КГГА в понедельник.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут № 91н, который связывает жилой массив Троещина с "Центральным" железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовалось 54,3% ночных пассажиров.

В.Бондаренко отметил, что в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который свяжет Майдан Независимости и улицу Северную (жилой массив "Оболонь").

"Благодаря сервису электронных петиций киевляне могут инициировать решение важных общественных вопросов в столице и воплотить свои идеи в жизнь… Электронные петиции - это обратная связь между столичной властью и жителями. Они очень важны для нас, ведь мы хотим слышать мнения киевлян по актуальным вопросам города и реализовывать лучшие идеи", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

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