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07:35 17.01.2017

Кабмин назначил главой набсовета "Укринформа" Кириленко

Кабинет министров Украины назначил главой наблюдательного совета Украинского национального информационного агентства "Укринформ" вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

Согласно распоряжению №1075 от 30 ноября 2016 года, опубликованному в середине января 2017 года, правительство назначило замглавы набсовета директора департамента информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров Дмитрия Столярчука.

В состав набсовета была включена министр образования и науки Лилия Гриневич, министр информационной политики Юрий Стець, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук и общественные активисты, народные депутаты.

Всего в состав набсовета входит 15 человек.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что обновление состава наблюдательного совета будет способствовать повышению эффективности его работы по управлению имуществом "Укринформа" и обеспечения выполнения им своих уставных задач.

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