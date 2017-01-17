Кабмин назначил главой набсовета "Укринформа" Кириленко

Кабинет министров Украины назначил главой наблюдательного совета Украинского национального информационного агентства "Укринформ" вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

Согласно распоряжению №1075 от 30 ноября 2016 года, опубликованному в середине января 2017 года, правительство назначило замглавы набсовета директора департамента информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров Дмитрия Столярчука.

В состав набсовета была включена министр образования и науки Лилия Гриневич, министр информационной политики Юрий Стець, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук и общественные активисты, народные депутаты.

Всего в состав набсовета входит 15 человек.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что обновление состава наблюдательного совета будет способствовать повышению эффективности его работы по управлению имуществом "Укринформа" и обеспечения выполнения им своих уставных задач.