Трамваи четвертого поколения начали курсировать на Борщаговской линии

На Борщаговской линии скоростного трамвая начали курсировать 10 новых современных трамваев четвертого поколения с низким полом, которыми планируется оснастить всю линию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы закупаем современные трамваи 4-го поколения. Они бесшумны, с низким полом, кондиционером, видеонаблюдением, Wi-Fi. 10 трамваев уже закуплено, они уже работают на Борщаговской линии скоростного трамвая. И мы хотим обновить состав всей линии - это 40 трамваев", - цитируют заявление В.Кличка в эфире телеканала NewsOne на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник вечером.

Мэр подчеркнул, что в КГГА работают над обновлением парка коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев с целью создать современный европейский общественный транспорт в Киеве.