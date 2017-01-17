События

07:23 17.01.2017

Трамваи четвертого поколения начали курсировать на Борщаговской линии

На Борщаговской линии скоростного трамвая начали курсировать 10 новых современных трамваев четвертого поколения с низким полом, которыми планируется оснастить всю линию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы закупаем современные трамваи 4-го поколения. Они бесшумны, с низким полом, кондиционером, видеонаблюдением, Wi-Fi. 10 трамваев уже закуплено, они уже работают на Борщаговской линии скоростного трамвая. И мы хотим обновить состав всей линии - это 40 трамваев", - цитируют заявление В.Кличка в эфире телеканала NewsOne на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник вечером.

Мэр подчеркнул, что в КГГА работают над обновлением парка коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев с целью создать современный европейский общественный транспорт в Киеве.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен – штаб

Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах президента Франции

Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее - Порошенко

Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ Курцом

НАБУ задержало шестерых человек, причастных к расхищению 50 млн грн, полученных за урожай

ПОСЛЕДНЕЕ

Тереза Мей, как ожидается, объявит о выходе Британии из единого рынка

Киевляне активно пользуются ночными маршрутами коммунального транспорта, появившихся благодаря электронным петициям

Главы Генштабов стран НАТО встретятся с коллегами из Грузии и Украины и обсудят Россию

Кабмин назначил главой набсовета "Укринформа" Кириленко

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Контакты. Джефф Валл
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Житомир
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА