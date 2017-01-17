К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?"

Во вторник, 17 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Катастрофа в отечественной медицине. Кто виноват?". Участники: главный врач государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения", профессор, доктор медицинских наук, врач высшей категории Борис Тодуров; заведующий Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация детских онкогематологов Украины", заслуженный врач Украины Светлана Донская; заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", заслуженный врач Украины Олег Рыжак; президент фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич; председатель благотворительного фонда "Краб" Лариса Лавренюк; президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.