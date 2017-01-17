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05:55 17.01.2017

Подсветка Золотых ворот столицы в вечернее и ночное время обновится - КГГА

В Шевченковском районе столицы планируется построить сеть архитектурно-декоративной подсветки павильона над руинами Золотых ворот, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Это позволит усовершенствовать художественный образ города в вечернее и ночное время, улучшит освещение, создаст комфортные условия отдыха для киевлян и гостей города", - следует из распоряжения на сайте КГГА, которое подписал Киевский мэр Виталий Кличко.

Заказчиком проектирования и выполнения работ выступило Коммунальное предприятие электросетей внешнего освещения "Киевгорсвет". При подписании соответствующего договора подрядчик предоставит гарантии качества выполненных работ и определит эксплуатационные сроки объекта.

Как отметили в столичной мери, руины Золотых ворот (XIV век) и Павильон над ними (ХХ век) - это известная в мире "визитная карточка" Киева и объект недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Кроме того, в 2017 г. КГГА планирует подсветить также ряд других исторических зданий и мостов столицы.

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