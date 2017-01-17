События

04:54 17.01.2017

Мы боремся с незаконными МАФами прозрачно, публично и открыто - Кличко

Борьба с незаконными МАФами в столице осуществляется открыто, публично и прозрачно, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Борьба с незаконными МАФами продолжается. Виталия Кличко некоторые обвиняют, что он якобы уничтожает малый и средний бизнес. А мы наводим порядок, ведь незаконные МАФы разрушают законный малый бизнес. Демонтируем те киоски, которые не имеют разрешений, не платят налоги в бюджет города, которые подключаются незаконно к электросетям и портят внешний вид нашего города, которые мешают людям, стоят на "красных линиях", - цитируют заявление В.Кличка в эфире телеканала NewsOne на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник вечером.

В.Кличко отметил, что столичная власть делает все для того, чтобы малый и средний бизнес работал официально.

Для подтверждения своих слов, мэр Киева предлагает ознакомиться с утвержденной схемой размещения МАФов на сайте КГГА. "Вы можете увидеть все МАФы, которые стоят законно, которые платят в бюджет, и незаконные, которые будут демонтированы. Мы делаем все прозрачно, открыто и публично. Это ключевая составляющая в борьбе с коррупцией. Чтобы не было спекуляций, мол, кого снесли, а кого-то поставили", - подытожил он.

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