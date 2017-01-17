Киев справился с вызовами стихии - Кличко

С последствиями первого снегопада киевские коммунальщики справились, и в дальнейшем планируют убирать снег еще эффективнее, заявил Виталий Кличко.

"Киев подготовился к зиме. Несмотря на сложные условия, мы взяли на себя обязательства, чтобы в каждой квартире зимой было тепло, чтобы коммунальная техника эффективно работала, чтобы снег не был неожиданностью. И первое испытание стихией, которая остановила многие города (коммунальный транспорт в разных городах стал), мы прошли. Киев справился с вызовами непогоды", - цитируют заявление мэра Киева Виталия Кличка в эфире телеканала NewsOne на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник вечером.

Он поблагодарил коммунальщиков, которые круглосуточно работали, чтобы столица функционировала эффективно и никаких сбоев не было.

"Нам хотелось бы, чтобы борьба со стихией была бы еще лучше. Далее будем убирать снег еще более эффективно", - отметил Киевский городской голова.