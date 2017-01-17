Порошенко надеется на подписание "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Донбассе в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что надеется в 2017 году выйти на реальное урегулирование ситуации на Донбассе путем подписания соответствующей "дорожной карты", сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник вечером.

"В 2016 году мы и наши партнеры убедили Россию в том, что единственным эффективным путем к урегулированию является Дорожная карта взаимоувязанных шагов и в безопасности, и в политике. Надеюсь, что в 2017 году мы наконец закрепим эту логику на бумаге и выйдем на путь настоящего урегулирования", - сказал П.Порошенко в ходе своего выступления на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, по случаю Рождества и Нового года.

Президент подчеркнул, что Украина остается "преданной Минским договоренностям и продолжает исходить из необходимости обеспечения их полного выполнения". "Прежде всего, Кремлем и его боевиками на украинской земле. И прежде всего - в вопросах безопасности", - добавил он.

"Именно для этого столь необходимым является сохранение нашего единства и солидарности, а также санкционного давления на Кремль", - отметил глава украинского государства.

По его словам, санкции по отношению к РФ должны сохраняться до полного выполнения российской стороной минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Я благодарен нашим партнерам в Генассамблее ООН, которая в 2016 году сказала свое слово в вопросе Автономной Республики Крым и города Севастополь, закрепив за Россией статус оккупационной власти и агрессора. И в этом году, и в дальнейшем эта резолюция наиболее авторитетной институции мира является для всех нас указателем по делу деокупации полуострова, а также обеспечения прав человека в Крыму", - подчеркнул президент.

"Цена для России за грубое нарушение норм и принципов международного права должна расти... Мир должен дать надлежащий ответ и на гибридную агрессию, и на неуважение к правам человека, и подтвердить авторитет ООН во благо всех народов", - подытожил П.Порошенко.