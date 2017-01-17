События

00:08 17.01.2017

Промедление в вопросе безвиза с ЕС подрывает веру украинцев в Европу – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко напоминает, то официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", - заявил он на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

"Дальше откладывать - вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".

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