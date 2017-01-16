Порошенко поблагодарил правительства стран-партнеров за сотрудничество и поддержку в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко на Ежегодной встрече с иностранными послами поблагодарил правительства стран-партнеров Киева за сотрудничество и поддержку в отношении введения санкций против агрессии России, сообщают на сайте главы государства.

"Верю, что для "сделанного в Украине" и "сделанного для Украины" не может и не должно быть географических границ или ограничений. Также верю, что совместными усилиями и готовностью к амбициозным решениям и подходам мы сможем закрепить существующие достижения и раскрыть новые потенциальные возможности для нашего сотрудничества", - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече дипломатам в понедельник.

П.Порошенко особо отметил лидерство правительств Германии и Франции как в рамках Нормандского формата, так и в ЕС в целом. Глава государства подчеркнул, что санкции против агрессора России должны храниться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возвращение Крыма.

Слова благодарности лидер Украины выразил и странам-партнерам в Генассамблее ООН, которые в 2016 г. сказали свое слово в вопросе АР Крым и г.Севастополь, закрепив за Россией статус оккупационной власти и агрессора. Президент отметил, что декабрьская Резолюция ГА ООН является указателем в деле де-оккупации полуострова и обеспечения прав человека в Крыму.

П.Порошенко также подчеркнул, что благодаря совместным усилиям в 2016 г. удалось найти формулу с целью разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил надежду, что в 2017 г. этот вопрос наконец должен быть решен.

Глава государства также выразил слова глубокой благодарности США и назвал 2016 годом высокой динамики украинско-американских контактов и сотрудничества на основе постоянной двухпартийной поддержки Украины и выразил надежду на соблюдение со стороны США взятых обязательств.

Глава государства также поблагодарил правительства стран "Большой семерки", в частности Японии. Он также выразил надежду, что Итальянское председательство в этом объединении будет демонстрировать такое же принципиальное внимание к ситуации в Украине на протяжении всего 2017 г. Президент поблагодарил правительства Литвы и Польши, как стран-членов ЕС. Он также выразил надежду, что этот год "станет урожайным" в сотрудничестве с Израилем, зрелость партнерства с которым было доказано во время совместного чествования семьдесят пятой годовщины трагедии Бабьего Яра.

П.Порошенко отметил стратегический характер партнерства Украины с Турцией и Азербайджаном. Президент подчеркнул чрезвычайную важность зоны свободной торговли с Канадой и подчеркнул стремление Киева и дальше развивать стратегическое партнерство с Китаем, развивать потенциал сотрудничества со странами Ближнего Востока и Латинской Америки, расширять отношения со странами африканского континента, в частности с Египтом, Нигерией и Марокко.