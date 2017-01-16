Порошенко называет вхождение украинской ГТС в Энергосоюз одним из главных приоритетов развития страны на 2017 год

Президент Украины Петр Порошенко называет одним из главных приоритетов в развитии Украины на 2017г. судебную реформу, усиление обороноспособности и борьбу с коррупцией, экономический рост и вхождение украинской газотранспортной системы в Энергетический Союз.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник вечером, об этом президент заявил в ходе своего выступления на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, по случаю Рождества и Нового года.

"Мы ставим перед собой четкие приоритеты: укрепление верховенства права через усиление борьбы с коррупцией; восстановление доверия к справедливости через судебную реформу; оживление экономического роста благодаря макроэкономической и финансовой предсказуемости, развитию инфраструктуры, инвестициям и приватизации; дальнейшее укрепление энергетической безопасности Украины и вхождение газотранспортной системы Украины в Энергетический Союз", - сказал П.Порошенко.

В числе приоритетов на 2017г. глава государства также отметил "усиление обороноспособности через модернизацию украинского войска на принципах профессионализма и военно-технического и оборонного сотрудничества с нашими партнерами".

"Такова наша цель. Такова наша амбиция. Таков наш ориентир на 2017 год", - подчеркнул П.Порошенко.

При этом глава государства отметил, что 2017г. должен стать "годом ответов на системные вызовы". "Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - сказал он.

Президент поблагодарил за финансовую поддержку МВФ, Мировой Банк и ЕБРР, "при мощном лидерстве США", которая позволила стабилизировать макроэкономическую ситуацию в Украине в 2016г. и "усилила уверенность потенциальных инвесторов для запуска собственных проектов в Украине, возможно уже в 2017 году". "Убежден, что учреждение работы Национального инвестиционного совета при президенте Украины позволит закрепит эту положительную тенденцию. Первое заседание Национального инвестиционного совета планируем уже в этом году и ожидаем надлежащего интереса наших иностранных коллег", - заявил П.Порошенко.