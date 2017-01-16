События

23:37 16.01.2017

Президент отмечает высокую динамику отношений Киева и Вашингтона

Президент Украины Петр Порошенко отмечает высокую динамику отношений с США в прошлом году, и видит намерение новой администрации соблюдать взятые на себя обязательства.

Как сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, об этом он заявил на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине.

"2016 был годом высокой динамики наших контактов и сотрудничества на основе постоянной двухпартийной поддержки Украины. Приятно было почувствовать это лично во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом уже через несколько дней после дня выборов", - цитирует слова П.Порошенко его пресс-служба.

Президент отметил, что же на следующей неделе новая администрация войдет в Белый дом, "но уже сегодня можно говорить о том, что американское лидерство в мире, равно как и соблюдение взятых обязательств - это принципиальная позиция".

"Для Украины - ключевого партнера и союзника США в Восточной Европе - это особенно важно знать", - подчеркнул П.Порошенко.

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