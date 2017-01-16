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23:26 16.01.2017

Порошенко рассчитывает на новый толчок в вопросе размещения полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе

Размещение полицейской вооруженной миссия ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях является частью стратегии реинтеграции Донбасса, председательство Австрии может дать новый толчок в этом вопросе, заверил президент Украины Петр Порошенко иностранных послов, аккредитованных в Украине.

"Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС уже давно стали неотъемлемыми элементами стратегии по возвращению Донбасса и Крыма. Важной составляющей этой стратегии является также размещение полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба главы государства в понедельник.

Вместе с тем, президент выразил убеждение, что председательство Австрии в ОБСЕ в этом году "позволит дать новый толчок и этом процессе".

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