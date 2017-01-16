События

23:00 16.01.2017

В очередях на границе с Польшей находится более 700 автомобилей

730 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300 и "Рава-Руська" – 200 автомобилей.

В ПП "Краковец" – 160 транспортных средств, в ПП "Устилуг" – 70.

В ПП "Смильныця", "Грушив", "Шегини" и "Угрынив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

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