События

21:36 16.01.2017

Керри назвал критику Трампа в адрес Меркель и ее миграционной политики "неподобающей"

Госсекретарь США Джон Керри считает, что избранный президент Дональд Трамп повел себя неправильно, позволив себе критиковать внутреннюю политику канцлера Германии Ангелы Меркель.

Дж.Керри в интервью Си-Эн-Эн назвал "неподобающим" вмешательство "в политику других стран таким явным образом".

Как сообщалось, накануне Д.Трамп сказал, что А.Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив в страну большое количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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