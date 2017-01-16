Керри назвал критику Трампа в адрес Меркель и ее миграционной политики "неподобающей"

Госсекретарь США Джон Керри считает, что избранный президент Дональд Трамп повел себя неправильно, позволив себе критиковать внутреннюю политику канцлера Германии Ангелы Меркель.

Дж.Керри в интервью Си-Эн-Эн назвал "неподобающим" вмешательство "в политику других стран таким явным образом".

Как сообщалось, накануне Д.Трамп сказал, что А.Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив в страну большое количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.