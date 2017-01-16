События

20:51 16.01.2017

Экс-глава Обуховской райадминистрации и его первый зам получили реальные сроки за земельные махинации

Экс-глава Обуховской районной государственной администрации и его первый заместитель получили реальные сроки лишения свободы за земельные махинации в Киевской области, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"4 года за решеткой получили в суде экс-руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель за дерибан земель и островов Киевщины на общую сумму 119 млн грн", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом генпрокурор не называет фамилии чиновников.

Обуховский район Киевской области непосредственно граничит с г.Киев; его восточная граница проходит по акватории Каневского водохранилища.

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