Удостоверение водителя виновника смертельного ДТП возле ст.м. "Левобережная" Толстошеева аннулировано и уничтожено

Прокуратура Киева получила заключение повторных экспертиз в уголовном производстве по факту ДТП возле ст.м. "Левобережная" в Киеве, произошедшего год назад - согласно заключению, с водителем Станиславом Толстошеевым случился эпилептический приступ.

"Заключение повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз по невменяемому состоянию подозреваемого во время совершения им ДТП. В частности, как отмечают эксперты, на момент дорожно-транспортного происшествия у водителя С.Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Эксперты указали, что эпилептический приступ у С.Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не мог быть осведомлен. Установлено также, что на момент ДТП подозреваемый не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Учитывая, что из-за медицинских противопоказаний С.Толстошеев не может быть допущен к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное на его имя, аннулировано и уничтожено в законном порядке, а соответствующие сведения внесены в Национальную автоматизированную информационную систему МВД", - информирует пресс-служба прокуратуры.

В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение.

Как сообщалось, 9 января 2016 года возле станции метро "Левобережная" автомобиль "Мерседес" неожиданно выехал за проезжую часть, в результате столкновения пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте, а 62-летнего киевлянина госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы.

Следствие установило, что за рулем был 22-летний С.Толстошеев – уроженец Дружковки Донецкой области, студент. Автомобиль принадлежит его сестре.

Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 137 тыс. грн.

В конце лета прокуратура Киева закрыла это дело. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко позднее принял решение об отмене постановления о закрытии уголовного производства и о назначении повторной амбулаторной комиссионной психиатрической экспертизы подозреваемого.

Согласно результатам прежних экспертиз, причиной ДТП стал "внезапный приступ судорожного характера у водителя, вследствие которого он не мог осознавать своих действий и руководить ими".