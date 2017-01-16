События

18:39 16.01.2017

Один украинский военный ранен в зоне АТО в понедельник

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сообщении на странице пресс-центра в соцсети Facebook, всего с начала суток по состоянию на 18:00 16 января было зафиксировано 17 обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков на всех направлениях.

"На мариупольском (направлении – ИФ) из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны – ИФ) Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровка, Широкино. На луганском из гранатометов - Новозвановка. На донецком из гранатометов (были обстреляны – ИФ) Луганское и Мироновское", - информируют в штабе.

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