События

17:58 16.01.2017

Киев настаивает, что без решения блока вопросов по безопасности выборов в ОРДЛО быть не может – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона требует от противоположной стороны выполнения всего пакета Минских соглашений, в том числе выхода на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево, а также называет приоритетным решение блока вопросов по безопасности.

"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке по завершению первого в этом году заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Д.Олифер подчеркнула, что решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего Минского процесса. "Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - указала она.

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