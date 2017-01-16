Португалия примет на лечение раненых участников АТО

Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых участников АТО, Лиссабон и Киев договорились об обмене опытом между военными медиками.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи глав оборонных ведомств Степана Полторака и Хосе Альберто Азередо Лопеса в понедельник.

"Министры обороны Украины и Португалии особое внимание уделили обсуждению вопросов сотрудничества в области военной медицины и реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в АТО. Была достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Также Португалия примет на лечение и реабилитацию раненых участников АТО", - говорится в сообщении.