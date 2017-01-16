ВСП обращает внимание Генпрокуратуры и судов на соблюдение конституционных гарантий и неприкосновенности судей

Высший совет правосудия (ВСП) обращает внимание на необходимость соблюдения конституционных гарантий независимости и неприкосновенности судьи: без согласия ВСП судью нельзя задержать или арестовать до вынесения приговора, за исключением задержания во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Соответствующее публичное обращение к судам и Генеральной прокуратуре Украины ВСП принял на заседании в понедельник.

"Высший совет правосудия обращает внимание следственных судей, судов на необходимость соблюдения конституционных гарантий независимости и неприкосновенности судьи, предусмотренных статьей 126 Конституции Украины, согласно которой без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", - говорится в тексте принятого обращения.

ВСП в своем обращении отмечает, что судья, задержанный по подозрению в совершении деяния, за которое предусмотрена уголовная ответственность, должен быть немедленно освобожден после выяснения его личности, за исключением двух моментов: если ВСП дал согласие на задержание судьи в связи с таким действием и если судья задерживается во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

"Считаем необходимым отметить, что применение к судье меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, в том числе в тех случаях, когда судья задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, до вынесения обвинительного приговора судом без согласия Высшего совета правосудия является грубым нарушением конституционных гарантий неприкосновенности судьи", - подчеркивается в публичном обращении.