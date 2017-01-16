События

17:36 16.01.2017

Португалия предоставит помощь ВСУ на EUR200 тыс.

Португалия окажет материально-техническую помощь Вооруженных силам Украины на сумму EUR200 тыс.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявил глава оборонного ведомства Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес во время встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Он выразил готовность Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200000 евро - на закупку оснащения и вооружения нелетального характера", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Португалии также заверил в дальнейшей поддержки усилий Украины по сохранению территориальной целостности.

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