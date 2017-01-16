В Житомирской области объявлен план-перехват после ночной драки со стрельбой в Олевске

В Житомирской области объявлен план-перехват "Сирена" после массовой драки со стрельбой в г.Олевск, в результате которой один человек погиб и 6 получили ранения.

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Житомирской области,по факту инцидента с применением автоматического оружия в г.Олевске 16 января начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п.1, 7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины. преступления данной категории наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

"Сейчас в Олевске работают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия, изъяты гильзы, фрагменты взрывного устройства и другие доказательства, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия",- сказано в сообщении.

Расследование уголовного производства находится на контроле прокуратуры Житомирской области.

Как сообщалось, 16 января 2017 года, в г.Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

По информации полиции Житомирской области, конфликт возник на бытовой в результате криминальных разборок между.