Боевики продолжают блокировать освобождение заложников

Процесс освобождения заложников остается заблокированным, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до сих пор держит в тюрьме несовершеннолетних, которых обвинили в диверсии, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО и до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков. Несмотря на призыв лидеров "нормандского формата" и ТКГ освободить до Нового года заложников, и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников и дальше заблокировано", – написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук в понедельник после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

При этом по ее словам, представители ОРДЛО заявили, что жестом их доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьба которых вместе со всеми остальными заложниками обсуждалась в Минске.

"А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50 заложников.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы отметили те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения", – отметила И.Геращенко.