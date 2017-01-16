Скайп-конференция по вопросу освобождения заложников пройдет 18 января

Скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников пройдет в среду, 18 января, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы указали на те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л.Кучмы и М.Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано – таково наше требование", - написала она на странице в Фейсбуке в понедельник по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.