События

16:43 16.01.2017

Кабмин отменил членство министра юстиции в ВСЮ и полномочия назначения члена ВККС

Кабинет министров Украины отменил членство министра юстиции в Высшем совете юстиции (ВСЮ) и полномочия по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Согласно постановлению Кабмина №10 от 11 января, правительство привело в соответствие с законодательством положение о Министерстве юстиции. В частности, правительство отменило полномочия Министерства юстиции по участию в заседаниях съезда судей Украины и Совета судей Украины; назначению члена ВККС от Минюста; по представлению президенту об образовании и ликвидации судов общей юрисдикции на основании предложения председателя соответствующего высшего специализированного суда; а также то, что он является членом Высшего совета юстиции.

Также Кабмин разрешил доступ к Единому государственному реестру судебных решений членам и уполномоченным работникам секретариата ВККС.

Кроме того, постановлением правительства №11 от 11 января, Кабмин определил, что Государственная уголовно-исполнительная служба обеспечивает осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также обеспечивает осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях службы.

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