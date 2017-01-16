Председатель ОБСЕ Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом, в частности, он проведет встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во вторник, 17 января, состоится встреча двух министров, после чего запланирован подход к прессе.

С.Курц в начале января текущего года осуществил рабочий визит в Донецкую область.