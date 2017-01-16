События

16:29 16.01.2017

Муженко в штаб-квартире НАТО примет участие в заседаниях Военного комитета Альянса и проведет ряд встреч

В понедельник, 16 января, начался визит делегации Вооруженных сил Украины во главе с начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко в штаб-квартиру НАТО, в рамках которого предполагается его участие в мероприятиях на уровне начальников генштабов государств-членов и государств-партнеров Альянса.

"В частности, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ примет участие в заседаниях Военного комитета НАТО в формате с Украиной и в форматах "Платформы совместимости" и государств-контрибуторов Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины в понедельник.

Кроме того, говорится в информации, в контексте развития военного сотрудничества с государствами-членами и государствами-партнерами НАТО в соответствии с программой визита планируется провести ряд рабочих двусторонних встреч с начальниками генеральных штабов вооруженных сил этих государств.

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