Правоохранители Донецкой области собрали доказательства преступной деятельности 52 судей "ДНР"

Полиция и прокуратура Донецкой области задокументировали противоправную деятельность 52-х судей так называемой ДНР, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

"45 из них уже объявлены в розыск, в отношении двух - материалы направлены в суд для принятия решения о заочном осуждения. Среди пособников террористов, которые "вершат правосудие" и решают судьбы людей на оккупированной территории - сотрудник следственного комитета РФ и "глава трибунала ДНР", известная тем, что снизила наказание водителю, который убил в ДТП двух человек, с 7 до 2 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

По информации полиции, в настоящее время идет сбор данных по еще 19 судьям. "Это почти вся вертикаль судебной системы "ДНР". Всего правоохранители располагают информацией о 80 судьях, которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что 45 судей объявлены в розыск в 2016 году.

"Большинство из судей - это предатели, которые работали в судах Донецкой области и перешли на сторону террористов. Они были уволены из рядов судебной системы Украины", - подчеркивают в областной полиции.

Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.