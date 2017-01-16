МИД Украины передаст в Международный суд иск по нарушению Россией конвенций ООН в ближайшие часы

Иск о нарушении Россией двух конвенций ООН - по противодействию финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, будет подан в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) в понедельник, 16 января.

"Во исполнение поручения президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный суд ООН", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Твиттер.

Она уточнила, что иск будет подан в 16:30 по местному времени, т.е. в 17.30 по Киеву.

М.Беца также подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности на международном уровне за совершение актов терроризма и дискриминации. "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна", - выразила убеждение дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД передать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией двух конвенций ООН.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям", - отметил П.Порошенко во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщила пресс-служба президента Украины в понедельник.