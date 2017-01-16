Порошенко поедет в Давос, но не будет участвовать в "украинском завтраке" Пинчука

Президент Украины Петр Порошенко поедет на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария), но не будет принимать участия в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком он не будет", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который ежегодно поводит "украинский завтрак" в Давосе, в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также он настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.

Такие предложения бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе и спровоцировали волну критики со стороны украинских политиков, журналистов и общественных деятелей.

Руководитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что В.Пинчук в своей статье пытался продемонстрировать, что бизнес выступает за перезагрузку отношений США с РФ ценой сдачи национальных интересов Украины, и призвала "еврооптимистичную молодежь" не ехать на "украинский завтрак" В.Пинчука в Давос.