Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство – Матиос

Дарницкий районный суд г.Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в русскую армию в период аннексии Крыма.

"Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы", - сообщил в понедельник на своей странице в Фейсбук заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.