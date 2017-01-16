События

15:33 16.01.2017

Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство – Матиос

Дарницкий районный суд г.Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в русскую армию в период аннексии Крыма.

"Суд сегодня объявил приговор: по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы", - сообщил в понедельник на своей странице в Фейсбук заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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http://tvgid.ua/serial/115073/slepaya-proklyatie-odinochestva/
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