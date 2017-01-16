Инструкторы из США вскоре начнут обучать сотню украинских сержантов

На базе 197 Центра подготовки сержантов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ("Десна", Черниговская область) инструкторы из США проведут курс подготовки 100 сержантов ВСУ.

"Уже около трех лет в поселке Десна на Черниговщине продолжаются курсы лидерства и курсы инструкторов... во время занятий каждый слушатель готовится по теоретическим и практическими направлениями, сдает экзамены и проходит достаточно сложные тестирования. Это в дальнейшем даст выпускнику возможность вести подготовку сержантов уже в своих воинских частях", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник.

Инструкторы-сержанты, работающие с Центре, прошли подготовку в Вооруженных силах Литвы.

"Планируется, что в скором времени на базе Центра специалисты из США будут передавать опыт и обучать более 100 украинских сержантов", - говорится в сообщении.