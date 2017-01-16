Более 5 тыс. свиней будет уничтожено в Латвии из-за АЧС

Заболевание животных африканской чумой свиней (АЧС) выявлено в Латвии в крупном хозяйстве "Рукас", в котором содержится 5,023 тыс. свиней, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба страны.

Это первая вспышка АЧС, выявленная в 2017 году.

Установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км вокруг фермы. На этих территориях контролируется состояние домашних свиней, движение транспорта.

Совет по кризисному управлению в понедельник рекомендовал ввести чрезвычайное положение в затронутых АЧС Кримулдском и Адажском краях. Заседание совета созвал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Ожидается, что во вторник предложение совета рассмотрит правительство.

Зона действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) будет шире карантинной зоны по АЧС, так как она будет охватывать не только регионы, где выявлена инфекция, но и граничащие с ними территории.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции. Режим ЧС сроком на три месяца был объявлен на территории общей площадью около 5 тыс. кв. км.

Гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис сообщил, что "Рукас" - крупнейшее в Латвии хозяйство, пострадавшее от АЧС. "Если говорить об АЧС, то это самый большой кризис, какой был в Латвии", - сказал М.Балодис, добавив, что ранее вирус обнаруживали на маленьких фермах и в приусадебных хозяйствах.

Свиноводческим комплексом управляет ООО Ancers, которое создано на базе научно-исследовательского хозяйства "Кримулда". Предприятие располагает двумя фермами, общая численность поголовья свиней составляет 8,5 тыс. голов.

По данным портала Firmas.lv, предприятие Ancers было основано в 1994 году. В прошлом году его оборот составил 2,6 млн евро, чистая прибыль - 254,5 тыс. евро.

До этого АЧС у домашних свиней была выявлена в Латвии в последний раз в сентябре прошлого года. Из-за болезни пришлось забить 199 животных.

В 2016 году АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь была зафиксирована у 1,146 тыс. животных.

АЧС в Латвии распространяется с лета 2014 года.

Как сообщает Россельхознадзор, сообщение о вспышке получено. Служба будет проводить мониторинг ситуации.