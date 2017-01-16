Порошенко поручил МИД и Минюсту сопровождать направленные на защиту украинских госпредприятий иски к РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции организовать сопровождение поданных против Российской Федерации исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

"Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства, обнародованном в понедельник.