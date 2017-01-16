События

14:58 16.01.2017

Порошенко поручил МИД и Минюсту сопровождать направленные на защиту украинских госпредприятий иски к РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции организовать сопровождение поданных против Российской Федерации исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

"Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства, обнародованном в понедельник.

ВАЖНОЕ

Порошенко поедет в Давос, но не будет участвовать в "украинском завтраке" Пинчука

Подполковник ВСУ получил 8 лет тюрьмы за госизмену и дезертирство – Матиос

Глава Минюста: "своих" кандидатов на должность главы департамента люстрации у нас нет

Порошенко поручил МИД передать иск в суд ООН в Гааге по нарушению Москвой конвенций касательно финансирования терроризма и расовой дискриминации

Гройсман посетит Черниговскую область 17 января

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины передаст в Международный суд иск по нарушению Россией конвенций ООН в ближайшие часы

Инструкторы из США вскоре начнут обучать сотню украинских сержантов

Более 5 тыс. свиней будет уничтожено в Латвии из-за АЧС

Схрон со взрывчаткой и патронами обнаружила СБУ в районе АТО на Донбассе

Тука прогнозирует, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017г

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/105948/robokop-vozvrashhaetsya/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в керчи
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА