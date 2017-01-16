События

14:55 16.01.2017

Схрон со взрывчаткой и патронами обнаружила СБУ в районе АТО на Донбассе

Тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

"Из тайника, который был обустроен между н.п. Ивановка и Тимофеевка на Донетчине, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть 400-грамовых шашек тротила, три гранаты Ф-1, огнепроводные шнуры, детонаторы и более 2тыс. патронов калибра 5,45 мм", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении пресс-центра СБ Украины.

Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

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