Глава Минюста: "своих" кандидатов на должность главы департамента люстрации у нас нет

Министр юстиции Украины Павел Петренко заверяет, что конкурс на занятие должности руководителя департамента по вопросам люстрации будет проведен максимально публично и прозрачно.

"С момента объявления конкурса на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации одной из приоритетных задач Министерства юстиции является проведение этого отбора максимально публично и прозрачно", - написал министр на своей страничке в Фейсбук в понедельник.

П.Петренко заверил, что Минюст заинтересован в проведении конкурса на прозрачной и открытой основе. "Ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", - добавил он.

При этом министр подчеркнул: "Хочу отметить, что никаких "своих" кандидатов у нас нет. Поэтому нам очень важно, чтобы журналисты и общественность провели серьезный анализ всех претендентов, а затем пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность".

П.Петренко уточнил, что если среди представленных кандидатов не будет достойной кандидатуры на эту должность, то Минюст проведет еще один конкурс.

Как сообщалось, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение этой вакантной должности. Для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации Минюста подали документы 12 человек.