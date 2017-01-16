События

14:39 16.01.2017

Тука прогнозирует, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017г

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал Г.Тука в эфире телеканал "Эспрессо.TV".

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а так как Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

"По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - замминистра.

Г.Тука также отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

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