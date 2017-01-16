Тука прогнозирует, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017г

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал Г.Тука в эфире телеканал "Эспрессо.TV".

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а так как Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

"По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - замминистра.

Г.Тука также отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.