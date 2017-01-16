Гройсман посетит Черниговскую область 17 января

Премьер-министр Владимир Гройсман 17 января совершит рабочую поездку в Черниговскую область, в ходе которой намерен пообщаться с педагогами местный учебных заведений и примять участие во вручении пожарной техники подразделениям ГСЧС.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в рамках рабочей поездки глава правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи, а также Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания. В.Гройсман намерен пообщаться с педагогическими коллективами учебных заведений.

Кроме того, премьер-министр примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям ГСЧС Черниговского гарнизона.