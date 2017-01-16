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14:31 16.01.2017

НАПК против предоставления ему полномочий ведения Реестра публичных деятелей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выступает против предоставления ему полномочий ведения Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц.

Как сообщила в понедельник пресс-служба НАПК, на заседании Нацагентства были утверждены замечания к законопроекту, разработанному Министерством финансов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который предусматривает создание Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц на базе поданных е-деклараций.

Согласно сообщению, НАПК обращает внимание, что круг лиц, которые обязаны подавать декларации, и перечень национальных публичных деятелей различаются между собой. Так, в перечень входят, в частности, руководители политических партий, которые не обязаны подавать декларации.

Кроме того, предельным сроком для предоставления е-деклараций является следующий год после освобождения от должности, тогда как лица относятся к числу национальных публичных деятелей еще в течение 3 лет после прекращения соответствующей деятельности.

"Нацагентство считает безосновательным предложение о его уполномочивании на формирование этого реестра учитывая несвойственность таких функций, ведь главной задачей Национального агентства является формирование и реализация государственной антикоррупционной политики. Тем более что при подаче деклараций НАПК не будет обладать информацией о всех лицах, которые должны быть включены в число национальных публичных деятелей", - говорится в сообщении.

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