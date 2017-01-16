Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ отстранить главу ЦИК Охендовского

Апелляционный суд г.Киева перенес а 30 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Соломенского районного суда от 21 декабря 2016 года об отказе в отстранении от должности председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского.

Как сообщает в понедельник пресс-служба суда, данное решение принято по ходатайству адвокатов главы ЦИК в связи с занятостью в другом судебном заседании и проведением следственных действий с М.Охендовским в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Заседание апелляционного суда по этому вопросу состоится в 12.00.

Как сообщалось, 21 декабря Соломенский суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в отстранении М.Охендовского от занимаемого поста. При этом в этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля.