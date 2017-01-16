Украина имеет 2-3 месяца, чтобы доказать Западным партнерам действенность борьбы с коррупцией - Наливайченко

Украина имеет 2-3 месяца, чтобы продемонстрировать реальный прогресс в осуществлении мероприятий по борьбе с коррупцией, прежде чем западные партнеры задумаются об отмене санкций против России, считает лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Украинский политик в статье "Главный экс-разведчик Украины преследует нового врага: Коррупцию" в издании The Daily Signal отметил, что Украина имеет шанс показать всему миру, особенно российскому народу, что есть "план Б" для выходцев из Советского Союза, чтобы быть демократичными и жить не в коррумпированном государстве, а быть независимыми.

По словам В.Наливайченко, новая администрация президента США Дональда Трампа имеет нулевую толерантность к коррупции. Также он отметил, что в этом году "может быть много изменений в Европейском Союзе",

"У нас осталось несколько месяцев, чтобы продемонстрировать, что Украина принадлежит к Западному миру. Вот о чем я думаю, когда мы говорим о поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов", - подчеркнул бывший глава СБУ.

Он также считает, что "идея свободы и независимости очень украинская" и убеждает сторонников украинцев на Западе верить в демократические процессы, несмотря на четверть века " олигархического правления" после падения СССР.

В.Наливайченко заявил, что он больше не имеет веры в президента Украины Петра Порошенко. "Для меня это не личное… Кто бы не становился президентом или премьер-министром, - немедленно становится частью коррумпированной и непрозрачной системы. Надо перезагрузить власть для демонтажа старой системы", - заявил В.Наливайченко.