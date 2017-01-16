На неподконтрольную территорию Донбасса пытались вывезти 270 карточек интернет-пополнения стоимостью более 30 тыс. грн

Более двухсот карточек для пополнения Интернета обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на линии разграничения в Донецкой области пограничники совместно с работниками фискальной службы.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время проверки автомобиля Daewoo, следовавшего на неподконтрольную территорию, обзорная группа нашла в машине 270 карточек для интернет-пополнения.

"По словам водителя, 27-летнего гражданина Украины, карты он вез для дальнейшей реализации на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Конфискат стоимостью свыше 30 тыс. грн передали фискальной службе для принятия дальнейшего правового решения.