События

12:57 16.01.2017

Более трех десятков туристов-лыжников травмировались с начала года во Львовской области

На лыжных трассах горы Тростян и Политехник Славская поисково-спасательная группа поисково-спасательной части ГУ ГСЧС Украины во Львовской области за минувшее воскресенье оказала помощь трем травмированным туристам-лыжникам, а с начала года – тридцати трем таким туристам.

"Двое из травмированных были женщинами, которые получили травмы ног при спуске. Спасатели оказали им помощь и помогли спуститься с горы. Третьим травмированным оказался мужчина, который травмировал голову во время подъема бугельным подъемником. Специалисты ГСЧС Украины также помогли ему спуститься с горы и передали медикам", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в области.

В ведомстве отметили, что всего с начала года Славской поисково-спасательной группой была оказана помощь 33 травмированным туристам-лыжникам.

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