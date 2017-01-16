События

12:39 16.01.2017

Прокуратура закрыла производство в отношении экс-замгенпрокурора Касько

Киевская местная прокуратура N6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа во время осуществления приватизации жилья в.Киеве.

Как сообщает в понедельник прокуратура г.Киева на своей странице в соцсети Фейсбук , по результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом досудебного расследования не добыто достаточных доказательств для доказательства виновности В.Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности.

"В связи с этим процессуальным руководителем – прокурором Киевской местной прокуратуры №6, принято решение о прекращении производства по В.Касько на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой города Киева.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года В.Касько написал рапорт об увольнении с должности замгенпрокурора. 16 февраля действующий на то время генпрокурор Виктор Шокин одобрил рапорт В.Касько об отставке.

В апреле В.Касько был уведомлен Генпрокуратурой о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины в связи с махинациями при получении квартир в столице. Кроме того, в сентябре был наложен арест на его автомобиль.

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