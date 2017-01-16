Кабмин распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака еще на 6 городов

Кабинет министров Украины распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака на Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Суммы, Тернополь и Чернигов.

Согласно распоряжению Кабмина №10 от 11 января, правительство внесло данные города в перечень тех, на которые распространяется пилотный проект государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.

Ранее проект реализовывался в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ривном, Житомире и Харькове.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению правительства, отмечается, что услугой по упрощенной регистрации брака уже воспользовались 3 тыс. 574 пары, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.