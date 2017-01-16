Пашинский просит Луценко обнародовать часть видеозаписи допроса участников инцидента с применением пистолета

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский просит генерального прокурора Украины Юрия Луценко частично обнародовать видеозапись одновременного допроса участников инцидента, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

"Обращаюсь к вам в связи со значительным общественным резонансом по поводу инцидента, который имел место 31 декабря 2016 года с моим участием на дороге в селе Хлепча, и многочисленными неправдивыми заявлениями стороны В.Химикуса (раненный депутатом Вячеслав Химикус - ИФ)… с целью максимально объективного освещения данного процесса прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13 января 2017 года", - говорится в тексте заявления С.Пашинского на имя генпрокурора, розданного журналистам в понедельник.

Народный депутат просит обнародовать фрагменты видеозаписи В.Химикуса, Я.Олейника и его лично относительно деталей произошедшего, обнародовать схему места осмотра события и фотографии, а также дать информацию, менялись ли показания С.Пашинского в течение следствия.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.