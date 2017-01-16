События

11:48 16.01.2017

Пашинский просит Луценко обнародовать часть видеозаписи допроса участников инцидента с применением пистолета

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский просит генерального прокурора Украины Юрия Луценко частично обнародовать видеозапись одновременного допроса участников инцидента, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

"Обращаюсь к вам в связи со значительным общественным резонансом по поводу инцидента, который имел место 31 декабря 2016 года с моим участием на дороге в селе Хлепча, и многочисленными неправдивыми заявлениями стороны В.Химикуса (раненный депутатом Вячеслав Химикус - ИФ)… с целью максимально объективного освещения данного процесса прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13 января 2017 года", - говорится в тексте заявления С.Пашинского на имя генпрокурора, розданного журналистам в понедельник.

Народный депутат просит обнародовать фрагменты видеозаписи В.Химикуса, Я.Олейника и его лично относительно деталей произошедшего, обнародовать схему места осмотра события и фотографии, а также дать информацию, менялись ли показания С.Пашинского в течение следствия.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

ВАЖНОЕ

Охендовский остается под охраной УГО пока находится на должности главы ЦИК

Старобельский суд проводит заседание по делу Ефремова без его адвокатов

Прокуратура закрыла производство в отношении экс-замгенпрокурора Касько

Один человек погиб, 6 ранены в результате массовой драки со стрельбой в Житомирской области

Кучма вылетел в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы

ПОСЛЕДНЕЕ

Более трех десятков туристов-лыжников травмировались с начала года во Львовской области

Гройсман поручил органам власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

При поступлении на магистратуру по специальности "право" с 2017 необходимо будет сдавать ВНО

В ближайшие дни морозы в Украине усилятся

Кабмин распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака еще на 6 городов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/39278/moskva-tri-vokzala-4/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА